Bhopal news: तेजी से फैल रहा वायरल फीवर ! खुद से न लें एंटीबायोटिक, इन 4 लक्षणों को न करें इग्नोर

ऐसे में दूसरा वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण आसानी से हमला कर सकता है। इससे मांसपेशियों और कमर में दर्द, ज्यादा थकान और सांस की नली में सूजन जैसी परेशानी हो सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. निशांत श्रीवास्तव ने बताया कि बुखार उतरने के कुछ दिन बाद फिर तेज बुखार, सीने में दर्द या सांस में में परेशानी हो तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।