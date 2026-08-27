नेपाल में फंसे MP के लोगों के लिए कंट्रोल रूम, CM मोहन यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इस बीच नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भारत से गए ऐसे पर्यटकों की सूची जारी की है, जो वहां फंसे हुए हैं। एएनआई के मुताबिक नेपाल के राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड के अनुसार, रसुवा और नुवाकोट ज़िलों में भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक आई बाढ़ के बाद 178 भारतीय लापता हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद रसुवा जिले के पास रसुवागढ़ी और भोटेकोशी नदी के निचले तटीय क्षेत्रों को तीन माह के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आलम यह है कि नेपाल-तिब्बत सीमा से लगे रसुवा क्षेत्र में आई बाढ़ का असर तीन सौ किलोमीटर दूर भारत के कुशीनगर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है।