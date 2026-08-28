28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

लाड़ली बहनों के लिए शिवराजसिंह चौहान ने बनाए 3 बड़े प्लान, रक्षाबंधन पर नया संकल्प

Shivraj Singh Chouhan Plans For Ladli Behna : एमपी में लाड़ली बहना योजना लाए थे शिवराजसिंह चौहान, रक्षाबंधन पर लखपति दीदी को मिलेनियम दीदी बनाने का संकल्प
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 28, 2026

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों के लिए शिवराजसिंह चौहान के बड़े प्लान

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों के लिए शिवराजसिंह चौहान के बड़े प्लान फोटो सोर्स : X @ChouhanShivraj

Shivraj Singh Chouhan : देश के कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान को एमपी में लाड़ली बहना योजना के लिए जाना जाता है। करीब ढाई साल पहले उन्होंने ही तत्कालीन सीएम के रूप में ​महिलाओं के बैंक खातों में हर माह पैसे डालने की यह स्कीम चालू की थी। लाड़ली बहनों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए शिवराजसिंह चौहान अभी भी जुटे हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्लान बनाया है। राखी के मौके पर शिवराजसिंह चौहान ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने लखपति दीदी को अब ‘मिलेनियम दीदी’ बनाने का संकल्प भी जताया है।

नई दिल्ली के कृषि भवन में शिवराजसिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्वयं सहायता समूहों की बहनों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनें, आर्थिक रूप से सशक्त हों और अपनी मेहनत से समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं— इसी संकल्प के साथ हम निरंतर प्रयासरत हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भावुक होते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है और इतनी सारी बहनों से वर्चुअली जुड़ा हूं। मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सभी बहनों के सदैव सुखी रहने, कीर्ति और प्रतिष्ठा निरंतर आगे बढ़ने व उनके कल्याण की मंगलकामना भी व्यक्त की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।

स्व सहायता समूह से जुड़कर आय बढ़ाने का प्लान

महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना लानेवाले शिवराजसिंह चौहान ने अब स्व सहायता समूह से जुड़कर उनकी आय बढ़ाने
का प्लान बनाया है। इसके लिए 3 अलग अलग चरणों के लिए उन्होंने महिलाओं को संकल्प लेने का कहा।

इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने लिखा-

मेरी बहनों, आज राखी की पूर्व संध्या पर हम सब तीन संकल्प लें…

पहला संकल्प: जो बहनें स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें समूह से जोड़ेंगे।

दूसरा संकल्प: जो बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और जिनकी आमदनी कम है, उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाएँगे।

तीसरा संकल्प: जो बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, उन्हें अब ‘मिलेनियम दीदी’ बनना है।

क्या है लखपति दीदी योजना

लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरु की गई। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक घरेलू आय को कम से कम ₹1 लाख तक पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए महिलाओं को सिलाई, कृषि, एलईडी निर्माण और अन्य छोटे व्यवसायों का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंकों के माध्यम जरूरत के अनुसार से कर्ज भी उपलब्ध कराया जाता है।

सीएम मोहन यादव ने ऐसा हड़काया कि घबरा गए अफसर, एमपी में कुछ ही घंटों में निपट गईं 500 शिकायतें

ये भी पढ़ें
सीएम मोहन यादव की सख्ती से हेल्पलाइन के 500 केस बंद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 07:46 am

Published on:

28 Aug 2026 07:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहनों के लिए शिवराजसिंह चौहान ने बनाए 3 बड़े प्लान, रक्षाबंधन पर नया संकल्प

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal News: BSNL के दो सीनियर इंजीनियरों को 75-75 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए CBI ने पकड़ा

CBI FILE PIC
भोपाल

नेपाल में फंसे MP के लोगों के लिए कंट्रोल रूम, CM मोहन यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

cm mohan yadav helpline number
भोपाल

भोपाल-इंदौर के बीच बनेगी 12 लेन चौड़ी रोड, 40 साल की जरूरत को देखते हुए सिग्नल-फ्री होगा सफर

भोपाल-इंदौर के बीच बनेगी 12 लेन चौड़ी रोड
भोपाल

अंतिम समय में मासूम बेटे का चेहरा भी नहीं देख सके मां-पिता, बालाघाट में बिफराए लोग

बालाघाट में बच्चे का कराया अंतिम संस्कार
भोपाल

करोड़ों कमाने मुरैना में अनुष्ठान कराता था शातिर ठग समीर अग्रवाल, कुलदेवी का था भक्त

fraudster sameer agarwal used to organize rituals for kuldevi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.