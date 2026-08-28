MP Politics: मालिनी से नजदीकी पर छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द, कहा- ‘बाकी बहनें मुझसे नाराज हो गईं’

विजयवर्गीय ने श्रेष्ठा जोशी से कहा कि अब उन्हें सभी बहनों को साथ लेकर काम करना है। महिला मोर्चा में पहले से काम कर रहीं बहनें भी उनके साथ हैं और सभी को साथ लेकर संगठन को आगे बढ़ाना है। बताते हैं कि मोर्चा की कई पुरानी कार्यकर्ता श्रेष्ठा की नियुक्ति से नाराज हैं। चार दशक तक सुमित्रा महाजन के हिसाब से महिला मोर्चा में नियुक्ति हो रही थी और ये पहली बार है कि उनके विरोध के बावजूद श्रेष्ठा को अध्यक्ष बनाया गया।