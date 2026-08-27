इंदौर के ट्रैफिक जाम में युवती का फूटा गुस्सा, बोली- पुलिस नहीं सुन रही, क्या यही इंदौर शहर है?

Indore Traffic Jam- इंदौर शहर में जाम अब लोगों के सब्र का इंतिहान लेने लगा है। वाहन बढ़ने के साथ ही अब हर कई जाम लगने की समस्या आने लगी है। बड़े गणपति चौराहे के पास लगे जाम में करीब एक घंटे तक फंसी एक युवती का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। गुरुवार को भी उसका वीडियो वायरल होता रहा। गौरतलब है कि इंदौर में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही आए दिन जाम की स्थिति बढ़ने लगी है। पुलिस ने जाम की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है।