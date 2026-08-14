Gen-Alpha की ताकत! बेटियों ने रोके बसों के पहिए, विदिशा के कई गांवों में फैला आंदोलन

छात्राओं का कहना था कि किराया बढ़ जाने से उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने लगा है और कई छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ने वाला है। छात्राओं की नारेबाजी और प्रदर्शन को सोशल मीडिया से भी गति मिल गई। मामला बढ़ने लगा तो इसकी सूचना एसडीएम ओम नारायण बड़कुल तक पहुंच गई। उन्होंने छात्राओं से बात की और बस संचालकों से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। विरोध और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए बस संचालकों ने किराया कम करने पर सहमति व्यक्त की है। अब इस फैसले से स्कूली बच्चों को राहत मिलेगी। जो रोजाना आसपास के गांवों से सिरोंज तक पढ़ाई करने स्कूल अप-डाउन करती हैं। इस बारे में एसडीएम बड़कुल ने कहा कि बच्चियों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। एसडीओपी, तहसीलदार, टीआई और बस संचालकों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें स्कूल जाने वाली छात्राओं से पुराना किराया ही लिया जाएगा।