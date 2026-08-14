14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

Gen-Alpha की ताकत! बेटियों ने रोके बसों के पहिए, विदिशा के कई गांवों में फैला आंदोलन

Gen Alpha Protest- विदिशा जिले के सिरोंज में Gen-Alpha ने बसों का किराया कम कराने के लिए आंदोलन छेड़ दिया और यह आंदोलन अब पूरी तहसील में फैलता जा रहा है...।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Manish Gite

Aug 14, 2026

Gen Alpha Girls Protest

Gen Alpha Protest- विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के गोपालनगर में शुक्रवार को चक्काजाम करते स्कूल के बच्चे।

Gen Alpha Girls Protest- प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में स्कूली छात्राओं के प्रदर्शन ने आंदोलन का रूप ले लिया। बुधवार को शुरू हुआ छोटा-सा विरोध शुक्रवार को गोपालनगर तक पहुंच गया, जहां 13 से 16 साल की बच्चियों ने चक्काजाम कर बसों के पहिए रोक दिए। बढ़ते विरोध के बाद प्रशासन ने बस संचालकों के साथ बैठक की, अब पुराना किराया ही लेने पर सहमति बन गई। हालांकि छात्राएं चाहती हैं कि उन्हें रियायती पास जारी किए जाएं।

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील का यह मामला है। यहां प्राइवेट बसों का किराया कम करने की मांग को लेकर तीन दिन से अलग-अलग स्कूलों के छात्र-छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। जेन-अल्फा (Gen Alpha) का गुस्सा शुक्रवार 14 अगस्त को भी देखने को मिला। स्कूली बच्चों ने सिरोंज तहसील के गोपालनगर में चक्काजाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने एक बार फिर बच्चियों का गुस्सा शांत कराया।

पूरी तहसील में फैल गया आंदोलन

एक स्कूल से शुरू हुआ प्रदर्शन तहसील के कई स्कूलों तक पहुंच गया है। बुधवार 12 अगस्त को सिरोंज कन्या हायर सेकंडरी स्कूल की छात्राओं ने बसों के किराए में कमी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कई बसों के पहिए रोक दिए थे। सिरोंज बस स्टैंड पर करीब आधा घंटे तक चक्काजाम भी कर दिया था।

'परिवार पर आर्थिक बोझ मत डालो'

छात्राओं का कहना था कि किराया बढ़ जाने से उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने लगा है और कई छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ने वाला है। छात्राओं की नारेबाजी और प्रदर्शन को सोशल मीडिया से भी गति मिल गई। मामला बढ़ने लगा तो इसकी सूचना एसडीएम ओम नारायण बड़कुल तक पहुंच गई। उन्होंने छात्राओं से बात की और बस संचालकों से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। विरोध और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए बस संचालकों ने किराया कम करने पर सहमति व्यक्त की है। अब इस फैसले से स्कूली बच्चों को राहत मिलेगी। जो रोजाना आसपास के गांवों से सिरोंज तक पढ़ाई करने स्कूल अप-डाउन करती हैं। इस बारे में एसडीएम बड़कुल ने कहा कि बच्चियों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। एसडीओपी, तहसीलदार, टीआई और बस संचालकों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें स्कूल जाने वाली छात्राओं से पुराना किराया ही लिया जाएगा।

'रियायती पास जारी करो'

बसों का किराया बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने गुरुवार 13 अगस्त को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। भीम आर्मी के तत्वावधान में सौंपे गए ज्ञापन में बढ़े हुए बस किराए की निष्पक्ष समीक्षा करने, विद्यार्थियों के लिए रियायती किराया व्यवस्था लागू करने और डेली पास जारी करने की मांग की गई। भीम आर्मी संभाग संयोजक भोपाल गब्बर सिंह ने कहा कि सरकार एक ओर “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का नारा देती है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते परिवहन खर्च के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रही है। विद्यार्थियों के लिए रियायती किराया और डेली पास की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

MP Police को बड़ी सौगात, 27,534 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन; 9,751 नई भर्तियों का ऐलान

ये भी पढ़ें
MP Police Promotion 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 06:49 pm

Published on:

14 Aug 2026 06:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Gen-Alpha की ताकत! बेटियों ने रोके बसों के पहिए, विदिशा के कई गांवों में फैला आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vidisha News: तीन जिलों को जोड़ने 1757 करोड़ में बनेगा फोरलेन, तीन बायपास सड़कों का भी होगा निर्माण

mp cabinet meeting 1757 crore bhopal-vidisha fourlane construction approved
विदिशा

Vidisha news: ‘मुझे मत छोड़ो मां…’, दूध पिलाकर बेसहारा छोड़ गई मां, फरिस्ता बनकर आए एसपी साहब

Baby girl found in the bushes: झाड़ियों में मिली बच्ची (Photo Source - Patrika)
विदिशा

Vidisha news: डेंगू-मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, 45 घरों में मिले लार्वा

Dengue patient: भोपाल में डेंगू का अलर्ट (Photo Source - Patrika)
विदिशा

Vidisha news: रिटर्न भरने में देरी हुई तो लगेगा 5 हजार तक जुर्माना, बकाया टैक्स पर ब्याज

Income Tax Return:
विदिशा

Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.