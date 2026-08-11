Vidisha News: तीन जिलों को जोड़ने 1757 करोड़ में बनेगा फोरलेन, तीन बायपास सड़कों का भी होगा निर्माण

Bhopal-Vidisha Fourlane construction: भोपाल से विदिशा के बीच आवागमन को सुगम बनाने वाली फोर-लेन परियोजना । अब मूर्त रूप लेने की दिशा में बढ़ रही है। भोपाल-विदिशा मार्ग को फोर लेन में बनाने का प्रस्ताव मंगलवार को भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्ष में हुई कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में मंजूरी मिल गई है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत 1757 करोड़ 55 लाख रुपए बताई गई है। परियोजना के तहत भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से सांची सलामतपुर जंक्शन तक जाने वाले 44.83 किलोमीटर लंबे मौजूदा टू-लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोर-लेन किया जाएगा।