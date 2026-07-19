मदरसे में लेडी टीचर से ज्यादती, विदिशा में 3 मौलवी गिरफ्तार

इस घटना को लेकर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से प्रदेश स्तरीय उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से यह भी जांच करने को कहा है कि यदि यह मदरसा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से संचालित पाया जाता है तो इस पर भी तत्काल वैधानिक व जमींदोज करने जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए।