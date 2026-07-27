Vidisha news: रिटर्न भरने में देरी हुई तो लगेगा 5 हजार तक जुर्माना, बकाया टैक्स पर ब्याज

शहर की चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रियंका पीतलिया के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम 5 हजार रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपए तक है। उनके लिए यह जुर्माना अधिकतम एक हजार होगा। यदि किसी करदाता पर टैक्स बकाया है तो नियत तिथि निकलने के बाद उस पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होगा।