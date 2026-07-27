27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

Vidisha news: रिटर्न भरने में देरी हुई तो लगेगा 5 हजार तक जुर्माना, बकाया टैक्स पर ब्याज

ITR: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक है, ऐसे में समय पर रिटर्न नहीं भरने पर 5,000 तक का जुर्माना और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Astha Awasthi

Jul 27, 2026

Income Tax Return:

Income Tax Return: पांच हजार रुपए तक का जुर्माना (Photo Source - Patrika)

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा में केवल चंद रोज बचे है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बकाया टैक्स पर ब्याज लगेगा सो अलग। इस तरह समय पर पूरी तैयारी के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बिना पूरी तैयारी के पोर्टल पर रिटर्न भरना परेशानी का कारण बन सकता है।

गलत जानकारी देना या किसी आय को छिपाना आयकर विभाग के नोटिस का कारण बन सकता है। इसलिए आईटीआर भरने से पहले फॉर्म-16, फॉर्म-26 एएसए एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) व टीआईएस (टैक्सपेयर सूचना सारांश) सहित बैंक ब्याज, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, किराया आय और पूंजीगत लाभ से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो तुरंत कर लें।

ये रहेंगी आवश्यक निर्धारित तिथियां

-31 जुलाई, नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और ऐसे व्यक्तिगत करदाता जिनका ऑडिट आवश्यक नहीं है।
-31 अगस्त, ऐसे व्यवसायी और प्रोफेशनल्स, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता।
-31 अक्टूबर, टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यवसाय व फर्म।
-30 नवंबर, ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े विशेष मामलों के करदाता।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आय सीमा

पुरानी कर व्यवस्था

सामान्य व्यक्ति - 2.50 लाख रुपए
वरिष्ठ नागरिक 3.0 लाख रुपए
अतिवरिष्ठ नागरिक 5.0 लाख रुपए

नई कर व्यवस्था

सामान्य व्यक्ति 4.0 लाख रुपए
वरिष्ठ नागरिक 5.0 लाख रुपए
अतिवरिष्ठ नागरिक - 10 लाख रुपए

ई-वेरिफिकेशन

रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो आयकर विभाग उसे मान्य नहीं करेगा। ऐसे में करदाताओं को रिटर्न भरने के तुरंत बाद आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध माध्यम से उसका सत्यापन भी करना अनिवार्य है।

देरी करने पर लगेगी लेट फीस

शहर की चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रियंका पीतलिया के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम 5 हजार रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपए तक है। उनके लिए यह जुर्माना अधिकतम एक हजार होगा। यदि किसी करदाता पर टैक्स बकाया है तो नियत तिथि निकलने के बाद उस पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होगा।

Tikamgarh News: ‘मैं बालिग हूं तुम होते कौन…’, ब्वॉयफ्रेंड को पिटता नहीं देख पाई गर्लफ्रेंड, भाई पर बरसाईं चप्पलें

ये भी पढ़ें
lovers ran away from home: गर्लफ्रेंड अपने ही भाई के सामने डट गई (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 05:49 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Vidisha news: रिटर्न भरने में देरी हुई तो लगेगा 5 हजार तक जुर्माना, बकाया टैक्स पर ब्याज

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)
विदिशा

Madrasa Teacher: मदरसे में लेडी टीचर से ज्यादती, विदिशा में 3 मौलवी गिरफ्तार

vidisha
विदिशा

ASP Prashant Chaubey: एमपी में नशे की पुड़िया के साथ विदिशा ASP प्रशांत चौबे का वीडियो वायरल

vidisha
विदिशा

Cobra in Scooty Dickey: स्कूटी की डिग्गी खोलते ही फन फैलाकर निकला कोबरा, विदिशा में पकड़ते वक्त स्नेक कैचर को डसा

vidisha
विदिशा

Vidisha news: ‘इकलौता भाई दुनिया छोड़ गया…’,रूस से आकर बिटिया ने दी बड़ी खुशी

Shivani Raghuvanshi Success Story: शिवानी ने पा लिया मुकाम (Photo Source - Patrika)
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.