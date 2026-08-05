Vidisha news: डेंगू-मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, 45 घरों में मिले लार्वा

Vidisha news: एमपी के विदिशा जिले जगह-जगह जलभराव के साथ डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग की ओर से एक ओर जहां संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डेंगू के लार्वा का सर्वे कार्य भी तेज कर दिया गया है। फिलहाल अभी हाल में 30 जुलाई को केवल एक मरीज डेंगू पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार लार्वा सर्वे के साथ लोगों को डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।