इंदौर में महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, आज से दो दिन बसों में करें मुफ्त सफर

एआईसीटीसीएल की ओर से की गई इस व्यवस्था के अनुसार, आज से इंदौर से आने या जाने वाली महिलाओं को इंटरसिटी की चार्टर्ड बसों में यात्रा करने पर किसी तरह का किराया नहीं देना होगा। हालांकि, ये व्यवस्था एआईसीटीसीएल की इंटरसिटी चार्टर्ड बसों के लिए ही लागू है। व्यवस्था का उद्देश्य उन बहनों को आर्थिक राहत देना है, जो रक्षाबंधन पर अपने भाईयों को राखी बांधने शहर आ या जा रही हैं। वहीं, प्रशासन की ओर से शहर की महिलाओं से अपील की गई है कि, वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं।