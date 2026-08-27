भारत की सनातन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक एकात्मता का केंद्र होगा एकात्म धाम, सीएम मोहन यादव का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मांधाता पर्वत पर विकसित हो रहा एकात्म धाम आने वाले समय में अत्यंत अलौकिक और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेगा। हम सभी परमात्मा की लीला के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा के पथिक हैं और सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे दिव्य धाम के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। यह स्थान आंतरिक चेतना के जागरण और आत्मिक शांति का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह शुभ कार्य हो रहा है। संतों के आशीर्वाद से बहन-भाई के संकल्प की यह यात्रा अद्वितीय बनेगी। एकात्म धाम में निर्मित होने वाली आध्यात्मिक संरचनाएं समाज में समरसता, सद्भाव, संस्कार और चरित्र निर्माण की भावना को मजबूत करेंगी।