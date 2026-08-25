श्रावण सोमवार… भगवान ओंकारेश्वर रजत पालकी में सवार होकर पहुंचे भगवान ममलेश्वर के द्वार

सवारी के दौरान गोमुख घाट, ममलेश्वर मंदिर, ब्रह्मपुरी, गजानंद आश्रम, डैम रोड, बालवाड़ी, पुराना बस स्टैंड, मुख्य मार्ग, जेपी चौक, पुराने झूला पुल, बड़ा चौक और शिवपुरी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दही झूला पुल और पुराने झूला पुल पर भी बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन और सवारी की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी निर्धारित मार्ग से होते हुए देर रात करीब 11 बजे वापस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची। वहीं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी जेपी चौक से वापस गोमुख घाट होते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंची, जहां सवारी का भव्य स्वागत किया गया।