तीसरा श्रावण सोमवार… भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का नर्मदा में हुआ मिलन, पालकी में सवार होकर निकले

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में चांदी गेट के सामने नाग देवता का प्राचीन स्थान है। करीब 3 फीट लंबे और 3 इंच गहरे इस स्थान को नाग देवता का स्थान माना जाता है। इसे लकड़ी के पटिए से ढंककर रखा जाता है। परंपरा के अनुसार यहां वर्ष में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर राजपरिवार की ओर से विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस वर्ष भी नाग पंचमी के अवसर पर राजपुरोहित रामचंद्र परसाई ने श्रीजी मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी एवं ओंकारेश्वर के परंपरागत राजा राव पुष्पेंद्र सिंह की उपस्थिति में नाग देवता का पूजन विधि-विधान से संपन्न कराया।