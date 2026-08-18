एक दिन की कार्रवाई, फिर वहीं हाल… शहर में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक

जिला अस्पताल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कुत्ते के काटने की मामले नहीं आए हो। सोमवार को भी इमरजेंसी वार्ड में उपचार करवाने वालों की भीड़ रही। 10 से अधिक लोग टीटनेस और रेबिज का इंजेक्शन लगाने पहुंचे। एक महिला को हाथ में आवारा कुत्ते ने काट लिया था। महिला और उपचार करवाने वाले लोगों ने कहा कि आवारा कुत्तों के पकड़ने की कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। शहर में नियमित अभियान चलाकर कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के साथ उनकी नसबंदी और टीकाकरण भी किया जाना जरूरी है।



