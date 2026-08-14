खंडवा में शुद्ध के लिए युद्ध: नकली पनीर की आशंका में 17 किलो जब्त, 6 लाख का घी भी सीज

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने बॉम्बे बाजार स्थित न्यू अन्नपूर्णा किराना भंडार से प्योरा श्योर गाय का घी एवं देशी घी के विभिन्न प्रकार के पैक यथा 100 एमएल, 500 एमएल, 1 लीटर और गाय का घी आदि के नमूने लिए गए है। साथ ही 567 लीटर प्योरा श्योर गाय का घी एवं देशी घी जप्त किया है जिसकी कीमत 405720 रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोले ने बताया कि दोनो खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 850.40 लीटर घी जप्त किया है जिसका कुल मूल्य 603320 रुपए है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।