स्वतंत्रता दिवस पर फहराए खादी के धागों से बना राष्ट्रध्वज

आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह हैँ। बाजार में दुकानें राष्ट्रध्वज से सज गई है। राष्ट्रध्वज के स्टीकर, बैच और छोटे झंडे खरीदने लोग बच्चों के साथ दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सड़क किनारे भी महिलाएं व युवक वाहनों पर लगाए जाने वाले राष्ट्रध्वज लेकर बेचने के लिए खड़े है। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफीस के सामने खादी भंडार में राष्ट्रध्वज की मांग बढ़ गई है। एक अगस्त से ही यहां खरीदी शुरू हो गई है। बुधवार को भी खादी भंडार में सरकारी कार्यालय, पंचायत और स्कूलों से राष्ट्रध्वज खरीदने अधिकारी व कर्मचारी पहुंचते रहे।