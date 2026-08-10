Khandwa News: ‘पहलगाम आतंकी हमले में तुम्हारा नाम है’, डराकर ऐंठे 3 लाख रुपए, तीन राज्यों में मिली ठगों की मूवमेंट

पुलिस ने जांच के दौरान साइबर सेल खंडवा की मदद ली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिली कि फरियादी के खाते से राशि आकाश पिता गुलचंद भूरिया निवासी ग्राम नरवालिया, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ के बैंक खाते में हस्तांतरित हुई है। पुलिस ने आरोपी का खाता होल्ड कर दिया। आरोपी आकाश के कॉल डिटेल पर भी पुलिस साइबर सेल की मदद से नजर रख रही थी। आरोपी का अधिकतर मूवमेंट पंजाब दिल्ली और राजस्थान में था।