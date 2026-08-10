पहलगाम हमले का नाम लेकर खंडवा में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर खाते से निकलवाए 3.05 लाख

मामला यह है कि मोघट थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी को 31 मार्च में एक फोन आया था। फोनकर्ता ने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में तुम्हारा भी नाम आ रहा है, तुम्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस के डर से फरियादी फोनकर्ता की बात मानता गया और बचने के लिए उसके खाते में रुपए ट्रांसफर करता गया। आरोपी ने 31 मार्च से लेकर 15 अप्रेल के बीच चार बार फरियादी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते हुए 3 लाख 4999 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब डिमांड ज्यादा होने लगी तो श्रवण को समझ आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। जिसके बाद फरियादी ने मोघट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।