आरोपी या दोषी एमएलए-एमपी के सम्मान में खड़ा नहीं होना- फड़नवीस सरकार ने बदला अफसरों के लिए नियम

आपको बता दें कि अमेंडमेंट के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें वे मामले शामिल हैं, जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधायक या सांसद किसी आपराधिक या अन्य मामले में दोषी पाया गया हो। इसके अलावा यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी जांच या सुनवाई में पक्षकार के तौर पर बुलाया गया हो, तब भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। वहीं चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं, जैसे नामांकन दाखिल करने, छंटनी या सुनवाई के लिए सरकारी कार्यालय में उपस्थित होने पर भी अधिकारियों को विशेष प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी।