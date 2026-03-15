Kanpur Dehat:शादी की खुशियां मातम में बदलीं, डंपर से टकराई बाइक, दो की मौत

गहलौ के पास रिंद नदी के किनारे स्थित तेज मोड़ पर सामने से आ रहे डंपर से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रूपेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अनुराग को आनन-फानन में कानपुर के हैलट अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीसरा युवक सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भी हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के घरों में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।वही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।