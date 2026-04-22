पहलगाम हमले की बरसी: उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा- मुंहतोड़ जवाब देंगे, दोबारा ऐसा हमला नहीं करने देंगे

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले साल आतंकियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू वाले की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा- हम उन शहीदों को याद करते हैं। वे बेगुनाह थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। हम पक्का इरादा रखते हैं कि ऐसे हमले दोबारा न हों। चाहे केंद्र सरकार हो, जम्मू-कश्मीर सरकार हो या कानून-व्यवस्था की मशीनरी हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे हमले दोबारा न हों। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करने की कोशिश भी करता है तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे।