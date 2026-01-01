भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

गीदड़भभकी के बाद पाकिस्तान अब भारत के साथ बातचीत को बेचैन है। बंगलदेश में उसने ऐसा संकेत दिया है। दरअसल, ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने बुधवार को एक दूसरे से हाथ मिलाया। जिसे पाकिस्तान अब बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है।