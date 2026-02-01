India-Arab Deal: 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार, चीन-पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश!

New Delhi Declaration: भारत और अरब देशों के बीच सदियों पुराने रिश्तों (India-Arab Relations) को एक नई रणनीतिक ऊंचाई देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बैठकों का महत्वपूर्ण दौर चला। इस दौरान दोनों पक्षों ने न केवल पुराने समझौतों की समीक्षा की, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया। भारत और अरब लीग (Arab League Summit) ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए आपसी व्यापार को वर्तमान 240 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ा कर साल 2030 (Trade Target 2030) तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर (दोगुना) तक ले जाने का फैसला किया है।