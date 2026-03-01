यूपी के कानपुर में हाई-प्रोफाइल साइबर फ्रॉड, बड़े नामों का सहारा लेकर रिटायर्ड शिक्षिका से की 1.57 करोड़ की ठगी

कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने इसे सुनियोजित साइबर ठगी बताया। उन्होंने कहा कि कई लोग मिलकर इस तरह की वारदात कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सतर्क रहें। अगर कोई बड़ा मुनाफा या आकर्षक ऑफर दे, तो पहले उसकी सच्चाई जरूर पता कर लें।