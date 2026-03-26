वीजा-पासपोर्ट की टेंशन खत्म! अब आसान हुआ भूटान का सफर, ये भारतीय शहर बना गेटवे

खर्च की बात करें तो भूटान में रुकने पर सतत विकास शुल्क (SDF) देना पड़ता है, जो वयस्कों के लिए 1200 रुपये प्रति रात है। हालांकि, अगर आप केवल फुएंत्शोलिंग में एक दिन की यात्रा करते हैं और रात में नहीं रुकते, तो यह शुल्क नहीं देना पड़ता। यही वजह है कि कई लोग डे-ट्रिप प्लान करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्र तक भारतीय वाहनों को अनुमति है, लेकिन आगे जाने पर अतिरिक्त परमिट और ग्रीन टैक्स देना होता है।