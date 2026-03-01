‘जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए’… राज्यसभा में क्यों भड़क गईं जया बच्चन?

Jaya Bachchan in Rajya Sabha: राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अचानक भड़क गईं। सदन में शोर-शराबे और ट्रेजरी बेंच के सदस्यों की बातचीत से नाराज होकर उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ''जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए'' , जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया।