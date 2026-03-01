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लिंग बदलकर लड़की बनीं अनाया बांगर का फूटा गुस्सा, ट्रांसजेंडर बिल संशोधन 2026 के खिलाफ उठाई आवाज

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty: लिंग बदलकर हाल ही में पूरी तरह से लड़की बनीं अनाया बांगर ने ट्रांस बिल संशोधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 25, 2026

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty (सोर्स- @anayabangar)


Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty: भारतीय क्रिकेट जगत के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों अपने जीवन के सबसे भावनात्मक दौर से गुजर रही हैं। एक समय आर्यन नाम से पहचाने जाने वाली अनाया ने अपनी असली पहचान को स्वीकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया और अब जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं। अनाया ने हाल ही में ट्रांस बिल 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अस्पताल से साझा की तस्वीर (Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty)

कुछ दिन पहले अस्पताल से सामने आई उनकी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा, जिसमें उनके पिता संजय बांगर उनके साथ खड़े नजर आए। इस तस्वीर के साथ साझा किए गए भावुक संदेश में अनाया ने बताया कि यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन परिवार का साथ मिलने के बाद हर मुश्किल हल्की लगने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि समझ और स्वीकार्यता समय के साथ आई, लेकिन जब आई तो मजबूती के साथ आई।

ट्रांसजेंडर बिल 2026 का जता रहीं विरोध (Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty)

हाल ही में पारित हुए ट्रांस संशोधन बिल, 2026 को लेकर भी अनाया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सवाल उठाया कि क्या समाज के पास वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ऐसे विषयों को बहस का केंद्र बनाने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और कई लोगों ने उनका समर्थन किया।

इसी मुद्दे पर केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड जीतने वाली ट्रांस अभिनेत्री नेघा शाहीन ने भी खुलकर विरोध दर्ज कराया और फिल्मी हस्तियों जैसे विजय सेतुपति, कालीदास जयराम और राघव लॉरेंस से समुदाय के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की। वहीं एम के स्टालिन ने भी इस बिल पर व्यापक सहमति बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

पहचान की तलाश से आत्मविश्वास तक का सफर

अनाया का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। लंबे समय तक अपनी पहचान को लेकर भीतर चल रहे संघर्ष, समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत उलझनों के बीच उन्होंने धीरे-धीरे खुद को समझा और स्वीकार किया। आर्यन से अनाया बनने का यह बदलाव उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा निर्णय रहा।

उन्होंने साफ कहा कि अपनी असली पहचान के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी जरूर होता है। यही कारण है कि आज उनकी कहानी कई युवाओं के लिए प्रेरणा बनती दिखाई दे रही है।

सर्जरी के बाद रिकवरी का दौर

सर्जरी के बाद सामने आए वीडियो में अनाया को अस्पताल में धीरे-धीरे चलते देखा गया। दर्द और असहजता के बावजूद उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की निगरानी में उनकी रिकवरी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्द ही वह सामान्य दिनचर्या में लौटने की उम्मीद कर रही हैं।

उन्होंने इस पूरे अनुभव को जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम बताया। खास बात यह रही कि इस दौरान पिता का साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ।

क्रिकेट से रियलिटी शो तक की पहचान

कम ही लोग जानते हैं कि अनाया पहले क्रिकेट से जुड़ी रही हैं और घरेलू स्तर पर खेल चुकी हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियमों और परिस्थितियों ने उनके करियर की दिशा बदल दी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पहचान को प्राथमिकता दी और आगे बढ़ने का फैसला लिया।

बाद में वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में भी नजर आईं, जहां उन्होंने अपने संघर्ष और बदलाव के अनुभवों को खुलकर साझा किया। इसी शो के जरिए वह व्यापक दर्शकों तक पहुंचीं और अपनी कहानी को सार्वजनिक मंच पर रखने का साहस दिखाया।

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Published on:

25 Mar 2026 07:25 pm

Hindi News / Entertainment / लिंग बदलकर लड़की बनीं अनाया बांगर का फूटा गुस्सा, ट्रांसजेंडर बिल संशोधन 2026 के खिलाफ उठाई आवाज

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