लिंग बदलकर लड़की बनीं अनाया बांगर का फूटा गुस्सा, ट्रांसजेंडर बिल संशोधन 2026 के खिलाफ उठाई आवाज



Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty: भारतीय क्रिकेट जगत के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों अपने जीवन के सबसे भावनात्मक दौर से गुजर रही हैं। एक समय आर्यन नाम से पहचाने जाने वाली अनाया ने अपनी असली पहचान को स्वीकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया और अब जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं। अनाया ने हाल ही में ट्रांस बिल 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।