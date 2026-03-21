लिंग बदलने के बाद अनाया बांगर हुईं भावुक, पिता संजय बांगर के साथ शेयर की फोटो, बोलीं- सर्जरी आसान नहीं…

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे से बेटी बनी अनाया बांगर इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे अहम दौर से गुजर रही हैं। शो 'राइज एंड फॉल' से फेम पाने वालीं अनाया जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बाद वो रिकवरी फेज में हैं और इसी बीच अस्पताल से सामने आई उनकी एक तस्वीर और भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खास बात ये रही कि इस महत्वपूर्ण समय में उनके पिता खुद अस्पताल पहुंचकर उनके साथ खड़े नजर आए।