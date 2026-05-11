Trisha Krishnan Networth: थलापति विजय के आगे कितनी है तृषा कृष्णन की नेटवर्थ, एक फिल्म के लेती हैं 3 करोड़

Thalapathy Vijay-Trisha Krishnan Networth: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री तृषा कृष्णन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक तरफ उनका नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय के साथ जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी फिल्मों और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। तृषा ने सालों की मेहनत से सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि अपनी शानदार कमाई और आलीशान जिंदगी से भी खास पहचान बनाई है।