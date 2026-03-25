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‘धुरंधर 2’ के एक्टर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, बोले- असली उमर हैदर ने देखी इंस्टाग्राम प्रोफोइल

Dhurandhar 2 Actor Aditya Uppal Death Threats: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में काम करने वाले एक्टर ने पाकिस्तान से जान से मारने की धमकियां मिलने का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 25, 2026

Dhurandhar 2 Actor Death Threats

Dhurandhar 2 Actor Death Threats (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Actor Aditya Uppal Death Threats: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की सफलता जहां भारतीय दर्शकों में उत्साह पैदा कर रही है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच फिल्म में एएसपी उमर हैदर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता आदित्य उप्पल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

अभिनेता को पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज (Dhurandhar 2 Actor Aditya Uppal Death Threats)

अभिनेता ने हाल ही में बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें पाकिस्तान से लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचाने तक की चेतावनी दी है। हालांकि इसके साथ ही उन्हें बड़ी संख्या में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं, जिसने उनके अभिनय को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

असली उमर हैदर ने भी लिया संज्ञान

आदित्य उप्पल ने बताया कि फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को लेकर वास्तविक जीवन के उमर हैदर ने भी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत उमर हैदर ने अभिनेता की प्रोफाइल देखी और उनके अभिनय पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया। यह बात आदित्य के लिए खास मायने रखती है क्योंकि किसी वास्तविक अधिकारी द्वारा उनके किरदार को नोटिस किया जाना उनके अभिनय की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

उन्होंने ये भी साझा किया कि एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के पाकिस्तानी मूल के वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे संपर्क कर फिल्म की तारीफ की और उसी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली कि असली उमर हैदर उनके काम से अवगत हैं। अभिनेता ने सम्मानवश सीधे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसे अपने करियर का अहम पल बताया।

धमकियों के बीच भी मिल रहा समर्थन (Dhurandhar 2 Actor Death Threats)

जहां एक ओर अभिनेता को प्रशंसा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। आदित्य ने स्वीकार किया कि उन्हें कई ऐसे संदेश मिले जिनमें चेतावनी दी गई कि यदि वे पाकिस्तान आए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इन संदेशों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वह केवल एक कलाकार हैं और उन्होंने सिर्फ अपना किरदार निभाया है।

फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई जारी (Dhurandhar 2 Actor Death Threats)

फिल्म की सफलता की बात करें तो 'धुरंधर द रिवेंज' लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। विश्वभर में फिल्म की कमाई 950 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है और यह जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। भारत में भी फिल्म ने 580 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है।

खास बात यह है कि धुरंधर फ्रेंचाइजी अब कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह बॉलीवुड की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है, जबकि भारतीय सिनेमा में इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी चर्चित सीरीज के नाम दर्ज था।

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Updated on:

25 Mar 2026 03:55 pm

Published on:

25 Mar 2026 03:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ के एक्टर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, बोले- असली उमर हैदर ने देखी इंस्टाग्राम प्रोफोइल

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