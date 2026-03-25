‘धुरंधर 2’ के एक्टर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, बोले- असली उमर हैदर ने देखी इंस्टाग्राम प्रोफोइल

Dhurandhar 2 Actor Aditya Uppal Death Threats: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की सफलता जहां भारतीय दर्शकों में उत्साह पैदा कर रही है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच फिल्म में एएसपी उमर हैदर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता आदित्य उप्पल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।