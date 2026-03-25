जिहादी नहीं कि बहन के साथ अवैध संबंध बनाएं…, मोनालिसा के छेड़छाड़ के आरोपों पर सनोज मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी

सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के आरोपों पर जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, मैंने लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की थी। अब मामला ऐसा हो गया है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ केरल की इसाई मिशनरीज भी आकर जॉइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा कर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनाप-शनाप बातें कही जा रही हैं।