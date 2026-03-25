भद्दे इशारे और गंदी-गंदी गालियां, दिल्ली मेट्रो में लड़कियों ने मचाया आतंक, फूटा अभिनेत्री का गुस्सा

बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार शाम के समय की है, जब एक महिला यात्री हौज खास स्टेशन से महिला कोच में सवार हुईं। उनके मुताबिक, कोच में पहले से मौजूद चार किशोरियां फर्श पर बैठकर तेज आवाज में बातचीत कर रही थीं और माहौल को हल्का-फुल्का बनाने की बजाय लगातार शोर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थीं। शुरुआत में यात्रियों ने इसे सामान्य शरारत समझकर अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति गंभीर होती चली गई।