CM बनते ही विजय ने लिया 717 शराब की दुकानों को बंद करने का बड़ा फैसला, साउथ स्टार्स के आए रिएक्शन

वहीं, फिल्म 'द एनिमी' स्टार विशाल ने एक वीडियो शेयर किया और शराब की दुकानों के कारण लड़कियों और छोटी बच्चियों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा, “आपको सलाम, प्रिय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। 717 शराब की दुकानों को बंद करने की घोषणा के लिए धन्यवाद, खासकर स्कूलों के पास वाली दुकानों को। क्या शानदार कदम है! कई बच्चियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आरके नगर में एक बच्ची को मैं जानता हूं, जहां एक छात्रा हर दिन तस्माक स्टोर से गुजरने और घर पहुंचने में होने वाली परेशानी की शिकायत कर रही थी।”