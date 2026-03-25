मुझे गलत तरीके से छुआ…फरमान से शादी के बाद मोनालिसा का खुलासा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए आरोप

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वजह कोई नई फिल्म या टीवी शो नहीं, बल्कि उनका एक चौंकाने वाला खुलासा है। शादी के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। अभिनेत्री का कहना है कि एक फिल्म के दौरान उनके साथ गलत तरीके से छुआ गया था, जिसने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया था।