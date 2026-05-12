अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में बुजुर्ग महिला को गले लगाकर फूट-फूटकर रोईं नेहा धूपिया, एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल

Neha Dhupia Visits Aniruddhacharya Ashram: बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया अपने बेबाक अंदाज और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वह किसी फिल्म या शो की वजह से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और भावुक व्यवहार के कारण सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों नेहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बुजुर्ग महिलाओं से मिलते हुए खुद को संभाल नहीं पा रहीं और फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है।