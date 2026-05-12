जेल का भयानक अनुभव बताते हुए रोने लगीं अभिनेत्री, संदीपा विर्क का फिर छलका दर्द

कुछ दिन पहले भी संदीपा ने अपनी आपबीती को साझा किया था। संदीपा विर्क ने ज्योत्सना बेदी संग बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेल के अंदर जाने की प्रक्रिया ही इतनी डरावनी और अपमानजनक है कि इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है। संदीपा ने कहा, 'हमारे समाज और सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह आपको दोषी साबित होने से पहले ही मुजरिम मान लेता है। जेल में एंट्री के समय जो 'चेकिंग' होती है, वह किसी भी महिला के आत्मसम्मान को तार-तार करने के लिए काफी है। ब्रेस्ट को उठाकर हर जगह से चेकिंग की जाती है।'