राघव चड्ढा से शादी के बाद का असर! खुद को लकी मानती है परिणीति चोपड़ा, बोलीं- दो शहरों में रह पा रही हूं

Parineeti Chopra On Marrying Raghav Chadha: बीते दिनों राजनीतिक गलियारों में राघव चड्ढा की काफी चर्चा रही। आम आदमी पार्टी से निकलकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। राघव चड्ढा को लेकर काफी शोर मचा। इसी के साथ ही परिणीति चोपड़ा भी काफी सुर्खियों में रहीं। हालांकि परिणीति ने पति के राजनीतिक मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपना काम करती रहीं। अब इस घटना के एक महीने बाद परिणीति चोपड़ा ने इशारों ही इशारों में इस बात को स्वीकार किया है कि वो राघव चड्ढा से शादी करने के बाद खुद को काफी लकी महसूस करती हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।