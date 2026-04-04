परिणीति चोपड़ा ने वापस लिया राघव चड्ढा से सपोर्ट? पोस्ट शेयर करने के बाद किया डिलीट

दरअसल, आम आदमी पार्टी में हुए हालिया फेरबदल के बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने की खबर सामने आई थी। इसी के कुछ घंटों बाद परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राघव का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह संसद में उठाए गए कई अहम मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे थे। हालांकि, इस पोस्ट के अचानक डिलीट हो जाने से लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही।