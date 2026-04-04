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परिणीति चोपड़ा ने वापस लिया राघव चड्ढा से सपोर्ट? पोस्ट शेयर करने के बाद किया डिलीट

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में पति राघव चड्ढा के सपोर्ट में एक पोस्ट साझा किया था, जिसे अब उन्होंने डिलीट कर दिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting (सोर्स-एक्स)

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनके पति और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट है। हाल ही में परिणीति ने राघव चड्ढा के समर्थन में एक वीडियो शेयर किया, जिसे कुछ ही समय बाद उन्होंने हटा भी दिया। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं।

राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाया गया

दरअसल, आम आदमी पार्टी में हुए हालिया फेरबदल के बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने की खबर सामने आई थी। इसी के कुछ घंटों बाद परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राघव का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह संसद में उठाए गए कई अहम मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे थे। हालांकि, इस पोस्ट के अचानक डिलीट हो जाने से लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही।

संसद में उठाए थे कई अहम मुद्दे (Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting)

वीडियो में राघव चड्ढा ने मध्यम वर्ग पर टैक्स का दबाव, पितृत्व अवकाश, बैंकिंग नियमों में जुर्माना, फूड मिलावट, एयरलाइन चार्जेस, परीक्षा पेपर लीक, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी, गिग वर्कर्स के अधिकार और डेटा प्राइवेसी जैसे कई अहम मुद्दों को संसद में उठाने की बात कही थी। यही वजह थी कि परिणीति ने पहले इस वीडियो को शेयर कर उनका समर्थन जताया।

हालांकि, पोस्ट हटाए जाने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या अभिनेत्री ने अपना समर्थन वापस ले लिया है या इसके पीछे कोई और वजह है।

पहले भी पति के समर्थन में खुलकर आई थीं सामने

यह पहला मौका नहीं है जब परिणीति चोपड़ा ने सार्वजनिक तौर पर अपने पति का समर्थन किया हो। इससे पहले भी जब राघव चड्ढा ने संसद में पितृत्व अवकाश जैसे संवेदनशील विषय पर बात की थी, तब परिणीति ने भावुक संदेश साझा करते हुए उनके विचारों की सराहना की थी। उस वक्त उन्होंने पेरेंटिंग को साझा जिम्मेदारी बताते हुए पति के नजरिए की तारीफ की थी।

‘चुप हूं लेकिन हारा नहीं हूंं’ पोस्ट से दिया संदेश

राजनीतिक बदलाव के बाद राघव चड्ढा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए 'चुप हूं लेकिन हारा नहीं हूं' लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस संदेश को उनके समर्थक एक मजबूत संकेत के रूप में देख रहे हैं कि वह भविष्य में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।

2023 में राजस्थान में हुई थी शादी

गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में राजस्थान में शाही अंदाज में शादी की थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने, जिसका नाम नीर रखा गया। इस खुशखबरी के बाद दोनों अक्सर पारिवारिक पलों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।

जल्द वेब सीरीज में नजर आएंगी परिणीति

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जल्द ही नेटफ्लिक्स की एक थ्रिलर वेब सीरीज के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। हालांकि इस सीरीज का टाइटल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फैंस उनकी इस नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित हैं।

फिलहाल, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए और फिर हटाए गए पोस्ट को लेकर चर्चा जारी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर परिणीति या राघव की तरफ से आगे कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।

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Khushboo Patani Supports Raghav Chadha

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Updated on:

03 Apr 2026 07:30 pm

Published on:

03 Apr 2026 07:29 pm

Hindi News / Entertainment / परिणीति चोपड़ा ने वापस लिया राघव चड्ढा से सपोर्ट? पोस्ट शेयर करने के बाद किया डिलीट

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