राघव चड्ढा को आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पत्नी परिणीति चोपड़ा ने उठाया ये कदम, सांसद बोले- हारा नहीं हूं

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने संसद में उठाए गए जनहित के मुद्दों को याद दिलाते हुए अपने रुख को स्पष्ट किया। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा खुलकर उनके समर्थन में सामने आईं, जिसने इस मामले को और भी चर्चा में ला दिया।