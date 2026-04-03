राघव चड्ढा को आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पत्नी परिणीति चोपड़ा ने उठाया ये कदम, सांसद बोले- हारा नहीं हूं

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting (सोर्स- एक्स)
Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने संसद में उठाए गए जनहित के मुद्दों को याद दिलाते हुए अपने रुख को स्पष्ट किया। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा खुलकर उनके समर्थन में सामने आईं, जिसने इस मामले को और भी चर्चा में ला दिया।
पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में उठाए गए कई अहम मुद्दों की झलक दिखाई। इन मुद्दों में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियम, परीक्षा पेपर लीक, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर कर, टोल प्लाजा से जुड़े सवाल और डेटा सुरक्षा जैसे विषय शामिल रहे।
वीडियो के अंत में उनका संसद परिसर से बाहर निकलते हुए दिखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। इस पोस्ट को लोगों ने काफी ध्यान से देखा और इस पर प्रतिक्रियाएं भी तेज़ी से सामने आईं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिणीति चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर अपने पति के समर्थन में कदम बढ़ाया। उन्होंने राघव द्वारा साझा किए गए वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए यह जताया कि वो उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं।
इससे पहले भी जब राघव चड्ढा ने संसद में पितृत्व अवकाश जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया था, तब भी परिणीति ने उनकी सराहना करते हुए कहा था कि यह सिर्फ एक सांसद की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पिता की सोच को दर्शाता है। उनके इस समर्थन को सोशल मीडिया पर लोगों ने एक मजबूत पारिवारिक एकजुटता के रूप में देखा।
आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता पद पर बदलाव किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इस फैसले को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है, लेकिन इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं।
राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है और यह सवाल उठाया कि क्या जनहित के विषयों को उठाना गलत माना जा सकता है। उनका यह बयान राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी साल 2023 में हुई थी और यह जोड़ी अक्सर सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समर्थन दिखाती रही है। साल 2025 में उनके बेटे के जन्म के बाद दोनों की पारिवारिक जिंदगी भी सुर्खियों में रही।
ऐसे समय में जब राजनीतिक फैसलों को लेकर बहस जारी है, परिणीति का अपने पति के साथ खुलकर खड़ा होना यह दिखाता है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीति के साथ-साथ मनोरंजन जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग