6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राघव चड्ढा को आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पत्नी परिणीति चोपड़ा ने उठाया ये कदम, सांसद बोले- हारा नहीं हूं

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: सासंद राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद अब पत्नी परिणिती चोपड़ा भी पति के सपोर्ट में खुलकर सामने आई हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting (सोर्स- एक्स)

Parineeti Chopra Supports Raghav Chadha After AAP Ousting: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने संसद में उठाए गए जनहित के मुद्दों को याद दिलाते हुए अपने रुख को स्पष्ट किया। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा खुलकर उनके समर्थन में सामने आईं, जिसने इस मामले को और भी चर्चा में ला दिया।

संसद में उठाए गए मुद्दों को वीडियो के जरिए किया साझा

पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में उठाए गए कई अहम मुद्दों की झलक दिखाई। इन मुद्दों में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियम, परीक्षा पेपर लीक, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर कर, टोल प्लाजा से जुड़े सवाल और डेटा सुरक्षा जैसे विषय शामिल रहे।

वीडियो के अंत में उनका संसद परिसर से बाहर निकलते हुए दिखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। इस पोस्ट को लोगों ने काफी ध्यान से देखा और इस पर प्रतिक्रियाएं भी तेज़ी से सामने आईं।

परिणीति चोपड़ा ने पति के समर्थन में उठाई आवाज

इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिणीति चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर अपने पति के समर्थन में कदम बढ़ाया। उन्होंने राघव द्वारा साझा किए गए वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए यह जताया कि वो उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं।

इससे पहले भी जब राघव चड्ढा ने संसद में पितृत्व अवकाश जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया था, तब भी परिणीति ने उनकी सराहना करते हुए कहा था कि यह सिर्फ एक सांसद की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पिता की सोच को दर्शाता है। उनके इस समर्थन को सोशल मीडिया पर लोगों ने एक मजबूत पारिवारिक एकजुटता के रूप में देखा।

पार्टी के फैसले ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चाएं

आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता पद पर बदलाव किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इस फैसले को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है, लेकिन इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं।

राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है और यह सवाल उठाया कि क्या जनहित के विषयों को उठाना गलत माना जा सकता है। उनका यह बयान राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निजी जीवन भी बना चर्चा का विषय

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी साल 2023 में हुई थी और यह जोड़ी अक्सर सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समर्थन दिखाती रही है। साल 2025 में उनके बेटे के जन्म के बाद दोनों की पारिवारिक जिंदगी भी सुर्खियों में रही।

ऐसे समय में जब राजनीतिक फैसलों को लेकर बहस जारी है, परिणीति का अपने पति के साथ खुलकर खड़ा होना यह दिखाता है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीति के साथ-साथ मनोरंजन जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है।

ये भी पढ़ें

‘इससे अच्छा संतान ही ना हो’, मुस्लिम फरमान से शादी के बाद मोनालिसा पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का फूटा गुस्सा
मनोरंजन
Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Apr 2026 01:28 pm

Published on:

03 Apr 2026 01:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राघव चड्ढा को आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पत्नी परिणीति चोपड़ा ने उठाया ये कदम, सांसद बोले- हारा नहीं हूं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

Ekta Kapoor On Bhoot Bangla Release Amid Dhurandhar 2
बॉलीवुड

हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

Natasa meet hardik pandya mother and whole family fans said couple love story new twist
बॉलीवुड

‘बाबा लाडला मरा तो ल्यारी में मनी दिवाली’, ‘धुरंधर 2’ के गैंगस्टर ने खोले राज, बोले- रहमान डकैत का राइट हैंड

Shrysh Zutshi On Playing Baba Ladla In Dhurandhar 2
बॉलीवुड

राजपाल यादव का मजाक उड़ाना सौरभ द्विवेदी को पड़ा भारी, यूजर्स बोले- ‘इसके सिर पर घमंड सवार हो गया है’

Saurabh Dwivedi trolled over debt joke
बॉलीवुड

52 की मलाइका 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग फिर आईं नजर, बेटे अरहान और पूरे परिवार के साथ दिखे हर्ष मेहता

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.