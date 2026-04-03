‘इससे अच्छा संतान ही ना हो’, मुस्लिम फरमान से शादी के बाद मोनालिसा पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का फूटा गुस्सा

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: मध्य प्रदेश में महाकुंभ से चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी का मामला अब सिर्फ निजी जीवन का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता उषा ठाकुर के तीखे बयान के बाद इस मुद्दे ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। उनके बयान के समर्थन और विरोध में अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।