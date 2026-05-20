‘एक बार धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं’ रकुल प्रीत सिंह ने चीटिंग को बताया मामूली!

इससे कुछ दिन पहले जैकी भगनानी ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में अपनी शादी को सिचुएशनशिप बता दिया था। इस बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दिया और कई लोगों ने इसे गलत तरीके से समझा। रकुल ने एक मजेदार वीडियो बनाकर जवाब दिया जिसमें जैकी ने कान पकड़कर कहा,"कितनी बार बोला है, हम मिलेनियल्स हैं, Gen Z बनने की जरूरत नहीं।" साथ ही, 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन के दौरान मैशेबल इंडिया से बातचीत में जब पूछा गया कि क्या रिश्ते में धोखा कभी ठीक हो सकता है, तो रकुल ने बिना एक पल सोचे कहा, "नहीं!" सारा अली खान ने भी सहमति जताई कि कम से कम माफी तो मांगी जा सकती है लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है।