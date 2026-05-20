सुशांत की मौत के बाद मुश्किल दौर से गुजरीं थी Rhea Chakraborty, सोशल मीडिया पर ब्रेक से छलका दर्द

इससे पहले भी रिया ने अपनी वापसी के बारे में एक भावुक नोट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेट पर गए 7 साल बीत चुके हैं लेकिन वो आज भी वही लड़की हैं जो 17 साल की उम्र में एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। उन्होंने लिखा कि उनका एक हिस्सा आगे बढ़ गया लेकिन एक हिस्सा रुककर इंतजार करता रहा। उन्होंने इसे अपना "चैप्टर 2" कहा।रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार 2021 में 'चेहरे' में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ देखा गया था। इससे पहले उन्होंने 'जलेबी' और 'मेरे डैड की मारुति' जैसी फिल्मों में काम किया था।