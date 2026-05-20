‘मरना नहीं, मारना है’, दहेज हत्या को लेकर खुशबू पाटनी का पोस्ट हुआ वायरल पोस्ट, लोग कर रहे हैं तारीफ

Khushboo Patani Post on Dowry: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने हाल ही में ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की कथिततौर पर हुई दहेज से जुड़ी मौतों पर तीखा कमेंट किया है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल सीरीज शेयर की, जिसमें महिलाओं पर किसी भी कीमत पर शादी करने के लिए समाज के दबाव पर सवाल उठाया। बता दें कि इस तरह की घटनाओं में दहेज और परिवारों की भूमिका पर उनके बेबाक बयान की वजह से उनके पोस्ट ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा।