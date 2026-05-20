‘मरना नहीं, मारना है’, दहेज हत्या को लेकर खुशबू पाटनी का पोस्ट हुआ वायरल पोस्ट, लोग कर रहे हैं तारीफ

खुशबू पटानी ने दहेज हत्या पर कही बड़ी बात. (फोटो सोर्स: khushboo_patani)
Khushboo Patani Post on Dowry: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने हाल ही में ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की कथिततौर पर हुई दहेज से जुड़ी मौतों पर तीखा कमेंट किया है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल सीरीज शेयर की, जिसमें महिलाओं पर किसी भी कीमत पर शादी करने के लिए समाज के दबाव पर सवाल उठाया। बता दें कि इस तरह की घटनाओं में दहेज और परिवारों की भूमिका पर उनके बेबाक बयान की वजह से उनके पोस्ट ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा।
दिशा पटानी की बहन, खुशबू पटानी, हाल ही में हुए दोनों मामलों पर प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटीं। अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने लिखा, “दहेज की आग में जलती हर बेटी की खबर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में शादी इतनी ज़रूरी थी?"
खुशबू ने यह भी बताया कि कैसे समाज छोटी उम्र से ही महिलाओं को यह यकीन दिलाता है कि शादी जरूरी है। इंस्टाग्राम पर एक और नोट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “हमारी सोसाइटी बचपन से लड़कियों को सिखाती है ‘एक उम्र के बाद शादी कर लो…’ ‘अकेली लड़की अच्छी नहीं लगती…’ ‘लोग क्या कहेंगे?'" उन्होंने आगे कहा, “लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि अकेले रहना भी एक कला है। खुद के साथ खुश रहना भी जीने का एक तरीका है."
वहीं, खुशबू ने उन माता-पिता से सवाल किया जो बेटियों को ‘एडजस्ट’ करने के लिए कहते हैं. खुशबू ने कड़े शब्दों लिखा, ऐसे हालात में हमेशा सिर्फ बुरा बर्ताव करने वाले ससुराल वाले ही जिम्मेदार नहीं होते। उन्होंने लिखा, “आज गलत सास ससुर जितने जिम्मेदार होते हैं, उतनी ही कई बार चुप रहने वाले मां-बाप भी होते हैं।”
उन्होंने आगे बताया कि कई शादीशुदा औरतें अपने माता-पिता को अपनी नाखुशी के बारे में बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हालात को छोड़ने के बजाय समझौता करने की सलाह दी जाती है। खुशबू के मुताबिक, औरतों को बार-बार कहा जाता है कि शादी के बाद ऐसी दिक्कतें आम हैं और उन्हें बस “एडजस्ट” कर लेना चाहिए।
खुशबू ने औरतों को दहेज की मांग से जुड़ी शादियों को मना करने के लिए भी हिम्मत दी। इस मुद्दे पर अपनी आखिरी पोस्ट में से एक में, उन्होंने लिखा, “अगर शादी दहेज के लिए हो तो अकेले रहने और शादी को ना कहने की हिम्मत रखो। कानूनी लड़ाई में अपना हक वापस लो। मरना नहीं है, मरना है!”
इसके साथ ही उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि बेटियों की सिर्फ शादी नहीं की जाती, बल्कि कई बार उन्हें धीरे-धीरे कुर्बान कर दिया जाता है।। खुशबू ने फिर लिखा, “दहेज कम था शायद, इसलिए हर रोज अपमान हुआ था।” अपने नोट को एक पर्सनल बात पर खत्म करते हुए, उन्होंने खुद का जिक्र करते हुए कहा, “तुम्हारी बहन, सिंगल रहने के लिए पैदा हुई है।”
दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी सिर्फ स्टार किड के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक पूर्व इंडियन आर्मी ऑफिसर के रूप में भी जानी जाती हैं। वह मेजर पद से रिटायर हो चुकी हैं। खुशबू अब फिटनेस कोच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही हैं। वह अक्सर अपने बेबाक विचार, फिटनेस वीडियो और लोगों की मदद करने वाले कामों को लेकर चर्चा में
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