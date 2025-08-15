बॉलीवुड का सच: दिशा पाटनी ने 9 साल में दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म, फिर भी जलवा बरकरार, जानें वजह

Disha Patani: दिशा पाटनी ने 2016 में एक हिट फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पिछले 9 सालों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
साल 2018 में टाइगर श्रॉफ के साथ 'बागी 2' में दिशा को काफी सराहा गया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा, और ये दिशा के करियर की इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इसके बाद दिशा की कई फिल्में आईं, जैसे 'मलंग', 'भारत', 'कंगुवा', 'एक विलेन रिटर्न्स', और 'योद्धा', लेकिन इनमें से कोई भी हिट नहीं हो पाई।
बता दें कि अपनी फिल्मों से ज्यादा, दिशा अपनी लाइफस्टाइल और तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती हैं। एक समय पर उन्हें नेशनल क्रश भी कहा जाता था। फिल्मों में असफल रहने के बाद भी दिशा की लाइफस्टाइल पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वो लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन हैं और अपनी तस्वीरों के जरिए फैंस को अपनी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती रहती हैं।