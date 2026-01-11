11 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Box Office Shock! 50% गिरावट से ‘द राजा साब’ की बढ़ी टेंशन, ‘धुरंधर’ अब भी रफ्तार में आगे

Box Office The RajaSaab Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर हालिया आंकड़े दर्शाते हैं कि 'द राजा साब' की कमाई में लगभग 50% की गिरावट ने फिल्म की टेंशन बढ़ा दी है। शुरुआती हफ्ते में दर्शकों की उम्मीदों के बावजूद, फिल्म की उपस्थिति धीमी पड़ती जा रही है,

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 11, 2026

‘द राजा साब’ की बढ़ी टेंशन, ‘धुरंधर’

‘द राजा साब’ और ‘धुरंधर’ (सोर्स: X)

Box Office The RajaSaab Collection Day 2: बॉलीवुड थिएटर पर इन दिनों 2 बड़ी फिल्मों के बीच एक मजेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ आदित्य धर की 'धुरंधर' है, जो पिछले 37 दिनों से थिएटर में अपनी जगह बनाई हुई है, तो दूसरी ओर सुपरस्टार प्रभास की लेटेस्ट रिलीज 'द राजा साब' है। बता दें, जहां 'द राजा साब' ने पहले दिन दमदार ओपनिंग कर 'धुरंधर' की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, तो वहीं दूसरे ही दिन प्रभास की फिल्म को कमाई में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है।

‘द राजा साब’ की बढ़ी टेंशन

प्रभास की 'द राजा साब' 9 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने पेड प्रिव्यू के जरिए 9.15 करोड़ और पहले दिन 53.75 करोड़ रुपये बटोरकर दमदार आगाज किया था। 2 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया। इतना ही नहीं, रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50% की भारी गिरावट देखी गई। शनिवार को फिल्म ने देशभर में सिर्फ 27.83 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। अब 2 दिनों का कुल घरेलू कलेक्शन 90.73 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो विदेशी बाजार की कमाई मिलाकर फिल्म ने 2 दिन में 138.4 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

तेलुगु में जलवा, हिंदी में सुस्त रफ्तार 'द राजा साब' की सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु भाषा (78.68 करोड़) से हुई है। हिंदी बेल्ट में फिल्म का जादू कम चलता दिख रहा है, जहां इसने अब तक केवल 11.2 करोड़ रुपये कमाए हैं। तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में फिल्म का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है।

'धुरंधर' पिछले 5 हफ्तों से रिकॉर्डतोड़ कमाई

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' पिछले 5 हफ्तों से रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने जेम्स कैमरून की 'अवतार 3' और कार्तिक आर्यन की फिल्म जैसी बड़ी रिलीज के सामने भी अपना दम दिखाया था। हालांकि, 'द राजा साब' की रिलीज के दिन (36वें दिन) इसकी कमाई में 17% की गिरावट आई और इसने महज 3.5 करोड़ कमाए, लेकिन 37वें दिन यानी छठे शनिवार को 'धुरंधर' ने फिर से छलांग लगाई और 5.75 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया है। बता दें, अब 37 दिनों में इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 799.50 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि वर्ल्डवाइड ये 1239 करोड़ रुपये के विशाल आंकड़े को पार कर गई है।

