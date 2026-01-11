Box Office Shock! 50% गिरावट से ‘द राजा साब’ की बढ़ी टेंशन, ‘धुरंधर’ अब भी रफ्तार में आगे

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' पिछले 5 हफ्तों से रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने जेम्स कैमरून की 'अवतार 3' और कार्तिक आर्यन की फिल्म जैसी बड़ी रिलीज के सामने भी अपना दम दिखाया था। हालांकि, 'द राजा साब' की रिलीज के दिन (36वें दिन) इसकी कमाई में 17% की गिरावट आई और इसने महज 3.5 करोड़ कमाए, लेकिन 37वें दिन यानी छठे शनिवार को 'धुरंधर' ने फिर से छलांग लगाई और 5.75 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया है। बता दें, अब 37 दिनों में इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 799.50 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि वर्ल्डवाइड ये 1239 करोड़ रुपये के विशाल आंकड़े को पार कर गई है।