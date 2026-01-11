2 घंटे 11 मिनट में रिश्तों के लिए लगाई अदालत में ‘हक’ की गुहार, बेवफाई और दो निकाह की ये फिल्म बनी OTT ट्रेंड में

यामी गौतम की फिल्म- हक (सोर्स: X)
Best Trending Movies On Ott: ओटीटी की दुनिया में हर दिन कोई न कोई फिल्में या सीरीज ट्रेंड में बनी रहती है, लेकिन इन दिनों सिर्फ एक ही फिल्म ने सनसनी मचा रखा है। प्यार, शादी और बेवफाई के पेचीदा रिश्तों और दर्द को बयां करती फिल्म 'हक' दर्शक को इस कदर भा गई है कि ये नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इमरान हाशमी और यामी गौतम की मेन लीड वाली ये फिल्म अपनी सच्चाई और दमदार कहानी के कारण सुर्खियों में बनी हुई है।
2 घंटे 11 मिनट की ये फिल्म वकील अहमद खान (इमरान हाशमी) और शाजिया बानो (यामी गौतम धर) की जिंदगी पर बेस्ड है। अहमद, शाजिया को पसंद करता है और दोनों निकाह कर लेते हैं। उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अहमद को अपनी पहली प्रेमिका सायरा के पति की मौत की खबर मिलती है। अहमद, शाजिया को बिना बताए सायरा से दूसरी शादी कर लेते है और उसे घर ले आते हैं। इसके बाद शाजिया की दुनिया उजड़ जाती है और शुरू होती है कोर्ट में अपने 'हक' की एक लंबी और दर्दनाक कानूनी रिश्तों की लड़ाई।
बता दें, इमरान हाशमी अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए फेमस हैं, लेकिन 'हक' में उनका एक अलग और मैच्योर रूप देखने को मिला है। तो वहीं, यामी गौतम ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया है कि वे आज की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक क्यों हैं और सबसे मजेदार बात ये है कि बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट ने भी ये फिल्म देखने के बाद यामी की खूब सराहना की और खुद को उनका फैन बताया। बता दें, सुपर्ण वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका 'रियलिस्टिक अप्रोच' है।
फिल्म में कोई फालतू गाने या गैर-जरूरी ड्रामा नहीं है, बल्कि Dialogues सीधे दिल पर चोट करते हैं। कोर्टरूम के सीन में किरदारों के बीच की तीखी बहस फैंस को अंत तक बांधे रखती है। इतना ही नहीं, फिल्म 'हक' को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर आप भी रिश्तों की गहराई और कानूनी दांव-पेंच वाली फिल्में पसंद करते हैं, तो 'हक' आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
