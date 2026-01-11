2 घंटे 11 मिनट में रिश्तों के लिए लगाई अदालत में ‘हक’ की गुहार, बेवफाई और दो निकाह की ये फिल्म बनी OTT ट्रेंड में

2 घंटे 11 मिनट की ये फिल्म वकील अहमद खान (इमरान हाशमी) और शाजिया बानो (यामी गौतम धर) की जिंदगी पर बेस्ड है। अहमद, शाजिया को पसंद करता है और दोनों निकाह कर लेते हैं। उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अहमद को अपनी पहली प्रेमिका सायरा के पति की मौत की खबर मिलती है। अहमद, शाजिया को बिना बताए सायरा से दूसरी शादी कर लेते है और उसे घर ले आते हैं। इसके बाद शाजिया की दुनिया उजड़ जाती है और शुरू होती है कोर्ट में अपने 'हक' की एक लंबी और दर्दनाक कानूनी रिश्तों की लड़ाई।