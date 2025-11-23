‘दे दे प्यार दे 2’ और ‘हक’ का बस्ता पैक, जानें कौन-सी फिल्मों ने किया कितने का कारोबार

बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नई फिल्में (सोर्स: IMDb)
Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों का मेला लगा हुआ है, कई बड़ी फिल्में दर्शकों को लुभाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कतार में हैं। जहां एक तरफ अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपना जलवा दिखा रही है, तो वहीं यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की कानूनी लड़ाई फीकी पड़ती नजर आ रही है।
बीते शुक्रवार को दो नई बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के रिलीज होने के बावजूद, इस फिल्म ने अपना जलवा दिखाते हुए करोड़ों का कारोबार किया है। तो आइए जानते हैं,किसने अब तक कितने का कारोबार किया है...
दरअसल, अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी 'दे दे प्यार दे 2' को 2 नई रिलीज फिल्मों से जबरदस्त कॉम्पिटिशन मिला है। '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के आने से इस फिल्म के स्क्रीन काउंट भी कम कर दिए गए हैं, जिसके वजह से इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को करोड़ों में कमाई कर अपनी मौजूदगी बताई है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस फिल्म ने फैंस को अपनी कॉमेडी और कहानी से गुदगुदाने में कामयाबी हासिल की है।
फिल्म का बजट की बात करें तो, 135 करोड़ रुपये है और 8 दिनों में ये अपनी कुल कमाई का लगभग 40% ही वसूल पाई है। ऐसे में, 'दे दे प्यार दे 2' को एक बड़ी हिट बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। तो वहीं, दूसरी ओर इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' के लिए बॉक्स ऑफिस का बस्ता बंद होते दिख रहा है। ये फिल्म 15 दिनों में 19 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, जिससे इसकी असफलता साफ नजर आई है। दरअसल, दर्शकों ने 'हक' को खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके वजह से ये कमाई की रेस से बाहर हो गई है।
इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज फिल्में '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' अपनी लगातार कामयाबी दर्ज करने की कोशिश में लगी हुई है। अब ये आने वाले वीकेंड में ही साफ हो पाएगा कि, '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' अपनी लागत वसूल कर पाती है या नहीं।
नीचे दी गई सारणी में आप फिल्में की कमाई के बारे में पढ़ सकते है-
|फिल्म
|कुल कलेक्शन
|रिलीज डेट
|हक
|27.9 Cr
|7 नवंबर
|दे दे प्यार दे 2
|57.35 Cr
|14 नवंबर
|120 बहादुर
|6.25 Cr
|21 नवंबर
|मस्ती 4
|5.50 Cr
|21 नवंबर
