Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘दे दे प्यार दे 2’ और ‘हक’ का बस्ता पैक, जानें कौन-सी फिल्मों ने किया कितने का कारोबार

Box Office:'दे दे प्यार दे 2' और 'हक' दोनों ही फिल्मों ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई। अब देखना ये है कि '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' दर्शकों लुभाने में कितना कामयाब हुई हैं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 23, 2025

'दे दे प्यार दे 2' और 'हक' का बस्ता पैक, जानें कौन-सी फिल्मों ने किया कितने का कारोबार

बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नई फिल्में (सोर्स: IMDb)

Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों का मेला लगा हुआ है, कई बड़ी फिल्में दर्शकों को लुभाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कतार में हैं। जहां एक तरफ अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपना जलवा दिखा रही है, तो वहीं यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की कानूनी लड़ाई फीकी पड़ती नजर आ रही है।

बीते शुक्रवार को दो नई बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के रिलीज होने के बावजूद, इस फिल्म ने अपना जलवा दिखाते हुए करोड़ों का कारोबार किया है। तो आइए जानते हैं,किसने अब तक कितने का कारोबार किया है...

'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के आने से

दरअसल, अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी 'दे दे प्यार दे 2' को 2 नई रिलीज फिल्मों से जबरदस्त कॉम्पिटिशन मिला है। '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के आने से इस फिल्म के स्क्रीन काउंट भी कम कर दिए गए हैं, जिसके वजह से इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को करोड़ों में कमाई कर अपनी मौजूदगी बताई है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस फिल्म ने फैंस को अपनी कॉमेडी और कहानी से गुदगुदाने में कामयाबी हासिल की है।

फिल्म का बजट की बात करें तो, 135 करोड़ रुपये है और 8 दिनों में ये अपनी कुल कमाई का लगभग 40% ही वसूल पाई है। ऐसे में, 'दे दे प्यार दे 2' को एक बड़ी हिट बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। तो वहीं, दूसरी ओर इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' के लिए बॉक्स ऑफिस का बस्ता बंद होते दिख रहा है। ये फिल्म 15 दिनों में 19 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, जिससे इसकी असफलता साफ नजर आई है। दरअसल, दर्शकों ने 'हक' को खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके वजह से ये कमाई की रेस से बाहर हो गई है।

कामयाबी दर्ज करने की कोशिश

इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज फिल्में '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' अपनी लगातार कामयाबी दर्ज करने की कोशिश में लगी हुई है। अब ये आने वाले वीकेंड में ही साफ हो पाएगा कि, '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' अपनी लागत वसूल कर पाती है या नहीं।

नीचे दी गई सारणी में आप फिल्में की कमाई के बारे में पढ़ सकते है-

फिल्मकुल कलेक्शनरिलीज डेट
हक27.9 Cr7 नवंबर
दे दे प्यार दे 257.35 Cr14 नवंबर
120 बहादुर6.25 Cr21 नवंबर
मस्ती 45.50 Cr21 नवंबर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

23 Nov 2025 11:00 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दे दे प्यार दे 2’ और ‘हक’ का बस्ता पैक, जानें कौन-सी फिल्मों ने किया कितने का कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वो खौफनाक हादसा! इस एक्टर के हाथ से रातों-रात निकली थी 10 फिल्में, इंडस्ट्री ने लगाए थे इल्जाम

Puneet Issar lost 10 films overnight
बॉलीवुड

रोनित रॉय ने परिवार के लिए उठाया बड़ा कदम, पोस्ट कर दी जानकारी, फैंस हुए हैरान

Ronit Roy big decision
बॉलीवुड

दिल्ली ब्लास्ट के 13 दिन बाद शाहरुख खान ने दिया बयान, ये 4 लाइनें हुईं वायरल, लोग हुए इमोशनल

Shah Rukh Khan pays tribute to 2611, Pahalgam and Delhi blast
बॉलीवुड

पिता को खोया… घर में कोई कमाने वाला नहीं, 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी

Tannishtha Chatterjee Struggle Story
बॉलीवुड

‘मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं…’ ‘जी ले जरा’ की शूटिंग डिले होने से परेशान थे फरहान अख्तर

'मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं...' 'जी ले जरा' की शूटिंग डिले होने से परेशान थे फरहान अख्तर
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.