‘दे दे प्यार दे 2’ और ‘हक’ का बस्ता पैक, जानें कौन-सी फिल्मों ने किया कितने का कारोबार

फिल्म का बजट की बात करें तो, 135 करोड़ रुपये है और 8 दिनों में ये अपनी कुल कमाई का लगभग 40% ही वसूल पाई है। ऐसे में, 'दे दे प्यार दे 2' को एक बड़ी हिट बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। तो वहीं, दूसरी ओर इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' के लिए बॉक्स ऑफिस का बस्ता बंद होते दिख रहा है। ये फिल्म 15 दिनों में 19 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, जिससे इसकी असफलता साफ नजर आई है। दरअसल, दर्शकों ने 'हक' को खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके वजह से ये कमाई की रेस से बाहर हो गई है।