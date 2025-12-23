23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बॉलीवुड

15 महीने से नहीं है कोई खबर… दुबई की जेल में बंद है फेमस एक्ट्रेस का भाई, सेना से है रिटायर्ड

Celina Jaitley: सेलिना जेटली का भाई पिछले 15 महीने से दुबई की जेल में बंद है। एक्ट्रेस ने अपने भाई की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कानूनी सहायता के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

Celina Jaitly Latest Update

दुबई की जेल में बंद है फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई मेजर (रि.) विक्रांत जेटली (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Celina Jaitley Brother Update: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का भाई जो कभी सेना का बहादुर मेजर था, पिछले 15 महीनों से दुबई की जेल में बंद है। उसकी कोई खबर नहीं है। एक्ट्रेस अपने पोस्ट के जरिए बार-बार मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सेलिना जेटली हैं, जो बीते 15 महीने से अपने भाई विक्रांत जेटली की एक झलक तक नहीं देख पाईं हैं। चिंता, बेचैनी और बेबसी… के बाद आखिरकार उन्होंने उम्मीद के आखिरी दरवाजा न्यायालय की तरफ रुख किया। जिसके बाद अब अदालत ने विदेश मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

22 जनवरी को अगली सुनवाई

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दुबई स्थित भारतीय दूतावास, विक्रांत जेटली की मदद के लिए स्थानीय मान्यता प्राप्त वकीलों और लॉ फर्मों की एक सूची तैयार कर अदालत को दे। इन्हीं वकीलों से विक्रांत को कानूनी सहायता मिलेगी, लेकिन उनके खर्च का भार सेलिना जेटली के परिवार को उठाना होगा। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश देकर भारतीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की कि वे दुबई में विक्रांत तक पहुंच बनाने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

यह मामला सेलिना और उनके परिवार के लिए बड़ी चिंता है। उनके भाई मेजर (रि.) विक्रांत 2016 से दुबई में रह रहे थे, जो सितंबर 2024 से राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में हिरासत में हैं। सेलिना का कहना है कि 15 महीनों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ और न ही उन्हें कानूनी या मेडिकल मदद मिली।

पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताई आपबीती

15 दिसंबर, 2025 को भाई मेजर (रि.) विक्रांत के जन्मदिन पर सेलिना जेटली ने भावुक नोट लिखा था। उन्होंने कहा कि जन्मदिन मुबारक हो भाई… मुझे नहीं पता कि तुम तक कैसे पहुंचूं। मेरे छोटे भाई लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी… मैं तुम्हारा साथ नहीं छोडूंगी। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे सब कुछ याद आता है, हर बातचीत-हर हंसी-हर साथ की चुप्पी और हर बेवकूफी भरी लड़ाई! पिछली बार जब हमने बात की थी- 26 अगस्त 2024, वो बड़ी टिपिकल बिचिंग सेशन जो हम हमेशा करते थे। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके बाद मैं तुम्हारी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाउंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरी जान मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं हमेशा। जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते।

