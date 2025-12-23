15 महीने से नहीं है कोई खबर… दुबई की जेल में बंद है फेमस एक्ट्रेस का भाई, सेना से है रिटायर्ड

15 दिसंबर, 2025 को भाई मेजर (रि.) विक्रांत के जन्मदिन पर सेलिना जेटली ने भावुक नोट लिखा था। उन्होंने कहा कि जन्मदिन मुबारक हो भाई… मुझे नहीं पता कि तुम तक कैसे पहुंचूं। मेरे छोटे भाई लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी… मैं तुम्हारा साथ नहीं छोडूंगी। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे सब कुछ याद आता है, हर बातचीत-हर हंसी-हर साथ की चुप्पी और हर बेवकूफी भरी लड़ाई! पिछली बार जब हमने बात की थी- 26 अगस्त 2024, वो बड़ी टिपिकल बिचिंग सेशन जो हम हमेशा करते थे। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके बाद मैं तुम्हारी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाउंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरी जान मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं हमेशा। जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते।