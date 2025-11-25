CelIna Jaitly: सेलिना जेटली ने लगाए पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, 14 साल बाद शादी में आई दरार

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने ऐसे में पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने पति पर क्रूरता, छेड़छाड़ और लगातार घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। साथ ही अपने पति की वजह से अपनी इनकम के नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की है। सेलिना की याचिका के बाद, मुंबई की एक अदालत ने हॉग को एक फॉर्मल नोटिस जारी भी कर दिया है।