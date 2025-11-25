CelIna Jaitly: सेलिना जेटली ने लगाए पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, 14 साल बाद शादी में आई दरार

सेलिना जेटली ने लगाए पति पर गंभीर आरोप
CelIna Jaitly Filed Case Against Husband: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने अपने पति पीटर हॉग पर घरेलू हिंसा का गंभीर मामला दर्ज कराया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। लोग एक्ट्रेस से सवाल-जवाब कर रहे हैं। एक्ट्रेस पिछले काफी समय से अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली जो 14 महीनों से लापता हैं। उन्हें लेकर भी चर्चा में हैं।
एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने ऐसे में पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने पति पर क्रूरता, छेड़छाड़ और लगातार घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। साथ ही अपने पति की वजह से अपनी इनकम के नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की है। सेलिना की याचिका के बाद, मुंबई की एक अदालत ने हॉग को एक फॉर्मल नोटिस जारी भी कर दिया है।
ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल की एक्ट्रेस सेलिना जेटली को कोर्ट में प्रतिष्ठित लॉ फर्म करंजवाला एंड कंपनी की टीम रिप्रेजेंट कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेलिना पीटर हॉग के हाथों "लगातार घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं।"
सेलिना ने पीटर से 10 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 50 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मांगा है। अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने अपने पति पीटर हॉग को मुंबई के अपने घर में एंट्री करने से रोकने की भी अपील की है और अपने तीन बच्चों - विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी मांगी है।
सेलिना जेटली और पीटर हॉग ने साल 2011 में ऑस्ट्रिया में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी के एक साल बाद मार्च 2012 में वे जुड़वां बेटों के माता-पिता बने। 2017 में भी उन्हें जुड़वां बेटे हुए थे, लेकिन परिवार को तब गहरा सदमा लगा जब उनमें से एक की जन्मजात हृदय रोग (हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन) के कारण मौत हो गई थी।
