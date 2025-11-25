Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

CelIna Jaitly: सेलिना जेटली ने लगाए पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, 14 साल बाद शादी में आई दरार

CelIna Jaitly Filed Case Against Husband: सेलिना जेटली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपने पति के खिलाफ ही मामला दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा और क्रूरता जैसे आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 25, 2025

Celina Jaitly files domestic violence case on Husband

सेलिना जेटली ने लगाए पति पर गंभीर आरोप

CelIna Jaitly Filed Case Against Husband: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने अपने पति पीटर हॉग पर घरेलू हिंसा का गंभीर मामला दर्ज कराया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। लोग एक्ट्रेस से सवाल-जवाब कर रहे हैं। एक्ट्रेस पिछले काफी समय से अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली जो 14 महीनों से लापता हैं। उन्हें लेकर भी चर्चा में हैं।

सेलिना जेटली ने पति पर लगाए गंभीर आरोप (CelIna Jaitly Filed Case Against Husband)

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने ऐसे में पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने पति पर क्रूरता, छेड़छाड़ और लगातार घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। साथ ही अपने पति की वजह से अपनी इनकम के नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की है। सेलिना की याचिका के बाद, मुंबई की एक अदालत ने हॉग को एक फॉर्मल नोटिस जारी भी कर दिया है।

एक्ट्रेस ने याचिका में कहा लगातार हुई हैं हिंसा का शिकार

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल की एक्ट्रेस सेलिना जेटली को कोर्ट में प्रतिष्ठित लॉ फर्म करंजवाला एंड कंपनी की टीम रिप्रेजेंट कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेलिना पीटर हॉग के हाथों "लगातार घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं।"

सेलिना ने पीटर से 10 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 50 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मांगा है। अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने अपने पति पीटर हॉग को मुंबई के अपने घर में एंट्री करने से रोकने की भी अपील की है और अपने तीन बच्चों - विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी मांगी है।

2011 में हुई थी सेलिना जेटली और पीटर हॉग की शादी

सेलिना जेटली और पीटर हॉग ने साल 2011 में ऑस्ट्रिया में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी के एक साल बाद मार्च 2012 में वे जुड़वां बेटों के माता-पिता बने। 2017 में भी उन्हें जुड़वां बेटे हुए थे, लेकिन परिवार को तब गहरा सदमा लगा जब उनमें से एक की जन्मजात हृदय रोग (हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन) के कारण मौत हो गई थी।

Updated on:

25 Nov 2025 03:32 pm

Published on:

25 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / CelIna Jaitly: सेलिना जेटली ने लगाए पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, 14 साल बाद शादी में आई दरार

